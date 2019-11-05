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الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:06 م
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد إفتتاح عدد من المشروعات القومية
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كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

بدأت فعاليات افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ الشيخ، أيمن عقل، ويأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
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الرئيس السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء

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