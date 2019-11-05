نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير المشروعات البحثية الممولة

التقى اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث بالباحثين العاملين بالمشروعات البحثية الممولة من جهات بحثية من خارج الجامعة بقاعة الاجتماعات بمركز التايكو بالجامعة لمتابعة سير هذه المشروعات.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة عزة عثمان مستشار رئيس جامعة المنصورة للعلاقات الدولية والتصنيف الدولي والمشرف على مكتب التايكو بالجامعة ، الدكتور أحمد المحمودي وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد فكرى أستاذ الكيمياء العضوية المساعد بكلية العلوم ومدير مكتب المنح والدعم الدولى بالجامعة ، عدد من الباحثين بالجامعة العاملين بالمشروعات الممولة من جهات خارجية.



وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة مما يدفع الجامعة باستمرار للاهتمام بالبحث العلمي ومحاولة تمويل عدد من المشروعات البحثية التي تقدم الجديد بدعم من الجامعة ومن جهات خارجية.



ونوه بأهمية متابعة سير المشروعات البحثية وخاصة الممولة من خارج الجامعة لمعرفة ما توصلت إليه ومعوقات تطبيقها والأجهزة والإمكانيات اللازمة لإنجازها وبحث سبل توفيرها وجعلها متاحة للاستخدام العملي داخل كليات الجامعة.



وأكدت الدكتور عزة عثمان المشرف على مكتب التايكو على أهمية تواصل الباحثين بشكل مباشر مع إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الذي تابع سير ٣٥ مشروعا بحثيا فى تخصصات الطب البيطرى والهندسة والطب والزراعة والصيدلة والعلوم لبحث سبل إنجاز هذه المشروعات.



ويرى الدكتور أحمد فكرى أستاذ الكيمياء العضوية المساعد بكلية العلوم جامعة العلوم ومدير مكتب المنح والدعم الدولى بالجامعة أن هذه المشروعات البحثية تحاول إيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصري مثل مشروع " مقاومة مرض اللفحة المتأخرة فى البطاطس" الذي يقوم به الدكتور الشربينى عبد المنعم الشربينى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ، مشروع " مقاومة الميكروب العنقودى فى الأبقار المصابة بالتهاب الضرع الذى يقوم به الدكتور ماجد الأشقر المدرس بكلية الطب البيطرى ومشروع "تأثير تغير المناخ على أمراض الذرة والقمح فى مصر " الذي يقوم به الدكتور ياسر شبانة أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية الزراعة .