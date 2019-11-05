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رياضة

رسميًا| الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:05 م
مباراة ليفربول وأستون
مباراة ليفربول وأستون فيلا
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محمد رشاد
أعلنت رابطة المحترفين بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة ليفربول وأستون فيلا فى إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

ونشر الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أعلن من خلاله إقامة المباراة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر المقبل في الموعد السابق الذي خصص له ورفض إجراء أي تعديل على موعد المباراة.

وتقدمت إدارة ليفربول بعرض للاتحاد الإنجليزي يطلب السماح لهم بإشراك فريق في كل بطولة بنفس الوقت في ظل رفض مقترح تأجيل مباراة الكأس، وإصرار الاتحاد على إقامة المباراة في الأسبوع الذي يسبق احتفالات الكريسماس.

وقال البيان إن الاتحاد قرر إقامة المباراة في موعدها المقرر سابقًا مع إلزام نادي ليفربول بإرسال جزء كبير من لاعبيه الذين شاركوا في الفترات السابقة من الموسم حفاظًا على نزاهة المسابقة.

وأكد على ضرورة تلبية قائمة الفريق لقواعد البطولة والتي تنص عليها المادة 6.5، بأنه يجب على كل فريق أن يلعب بقوته الكاملة المتاحة في جميع مباريات المسابقة؛ طالما لم يقدم النادي سببًا مرضيًا.

وشدد البيان على أن الأفضلية هي للحفاظ على نزاهة البطولة؛ مشيرًا إلى أن القرار يهدف لحماية مصالح المسابقة، ونسب البث التليفزيوني للبطولة.
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