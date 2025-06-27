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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 142 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 20 – 26 يونيو 2025).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الجمعة 20 يونيو*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2025/2026، حيث تم إدراج 19 برنامجًا يتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى، بما يعزز من دقة التوجيه التدريبي ويرفع من جودة المخرجات البشرية والفنية.

*السبت 21 يونيو:*
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الاحد الموافق 22 يونيو 2026 انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، حيث اختتمت وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة استعداداتهم لإطلاق المبادرة الطموحة ، والتي تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في ١٤٧٧ قرية ضمن ٢٠ محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

*الأحد 22 يونيو*
استعرضت الدكتورة منال عوض، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية، جاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة ".

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان" لمتابعة تنفيذ مبادرة سكن كريم .

*الإثنين 23 يونيو*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة مستجدات ملفات  التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات ومتحصلات شركات الكهرباء لمنظومة النظافة .

وبرعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، شهدت محافظتي أسوان والأقصر هذا الأسبوع فعاليات ورش العمل الختامية لإعداد الخطط الاستراتيجية "أسوان 2030" و"الأقصر 2040"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بالوزارة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي ينفذ  في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع السيدة / ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات ومقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة على أرض المحافظات فيما يخص مجالات عمل " يونيسف " وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٢٤-٢٠٢٧ .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في اجتماع لجنة الأزمات ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية.

*الثلاثاء 24 يونيو:* 
كرّمت قمة «مصر للأفضل» في دورتها العاشرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمنحها جائزة “الإنجاز الوطنية لعام 2024″، وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في قيادة الوزارة بنهج حاسم وسياسات تنموية فعالة أسهمت في تعزيز جهود الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا دعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين كفاءة الخدمات بالمحافظات ،جاء هذا التكريم خلال فعاليات الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS))، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وصناع القرار وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعات المال والأعمال والمجتمع المدني والتنمية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

*الأربعاء 25 يونيو:* 
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بشأن مشروع  "أيادي مصر"  لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي.

وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارين مشتركين بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة" التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الثامن والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.

*الخميس 26 يونيو:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي بمركز ومدينة سمسطا في محافظة بني سويف ، وذلك بتكلفة 63 مليون جنيه ضمن خطة الوزارتين لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية

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