بالبيبي بلو.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي بإطلالة ناعمة

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك خلال تواجدها في دبي، وظهرت بإطلالة رائعة وناعمة للغاية، وهو ما عبر عنه جمبع متابعيها عبر التعليقات.



وعلقت ريا ابي راشد على صورها، ببعض الكلمات ، وقالت: "Excited to be back in #Dubai this weekend for several meaningfull events; honoring women in science, filming special videos for the environment and attending an exciting evening with my #IWC family" اشعر بالحماس الشديد للعودة غلى دبي في نهاية الأسبوع، للعديد من الأحداق الهادفة، واهمها حضور تكريم لبعض النساء في مجال العلوم، وتصوير مقاطع فيديو خاصة بالبيئة، وحضور امسية مثيرة مع عائلتي".



وارتدت ريا ابي راشد فيتان طويل باللون البيبي بلو، بأكمام طويلة مصنوع من الحرير الخفيف والناعم، وبقصة ناعمة من المنتصف، ومن منطقة الرقبة.



وتركت ريا ابي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وغير متكلفة، فيما ابرزت انوثتها ببعض المكياج الرقيق والبسيط، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



فيما اكملت ريا ابي راشد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات الرقيقة، حيث اختارت خاتم انيق باللون الذهبي، مع ساعة يد ذهبية، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها..



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..