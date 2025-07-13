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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"التخطيط القومي" يختتم دبلوم التخطيط الاستراتيجي

"التخطيط القومي" يختتم دبلوم التخطيط الاستراتيجي
"التخطيط القومي" يختتم دبلوم التخطيط الاستراتيجي
آية الجارحي

اختتم  معهد التخطيط القومي فعاليات دبلوم التخطيط الاستراتيجي، لعدد 34 متدرباً من العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، والذي عقد خلال الفترة من 13 أبريل حتى 1 يوليو 2025.

وذلك انطلاقاً من حرص معهد  التخطيط القومي على بناء قدرات الكوادر البشرية من المهتمين والمشتغلين بالإدارة الاستراتيجية.

وفى هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الدبلوم يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد بمحور تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بكافة المؤسسات، والذي يهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرار الفعال.


وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن دبلوم التخطيط الاستراتيجي استهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لصياغة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الفعالة.


كما استهدف الدبلوم أن يُلم المشاركون بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، وأن يُفرق المشاركون بين التخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي، والتمييز بين مستويات التخطيط الاستراتيجي  وتطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وأن يكتسب المشاركون مهارات صياغة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وخططها التنفيذية.


تم تنفيذ الدبلوم على مدار عشرين يومًا تدريبيًا بواقع 80 ساعة تدريبية، واشتمل الدبلوم على محاضرات تفاعلية وورش عمل وتكليفات فردية وجماعية.


جدير بالذكر أن محاور الدبلوم تضمنت: المحور الأول: المبادئ والأسس النظرية للتخطيط الاستراتيجي، يغطي هذا المحور مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، مستويات التخطيط الاستراتيجي، وخطوات ومراحل التخطيط الاستراتيجي.


المحور الثاني: إعداد الخطط الاستراتيجية على المستوى المؤسسي، يركز هذا المحور على التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، صياغة وثيقة الخطة الاستراتيجية ومكوناتها.


وتناول المحور الثالث: المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ويغطي هذا المحور مفاهيم وأهمية وأنواع مؤشرات قياس الأداء، بناء نظام قياس الأداء وإعداد تقارير المتابعة.


فيما تناول المحور الرابع على الاستدامة والتطوير المستمر، حيث يركز هذا المحور على النظم والتطبيقات المساندة للتخطيط الاستراتيجي، ضمان مشاركة الأطراف المعنية، والاستدامة المالية للخطط الاستراتيجية.


وتولى د. محمد المغربي مهمة الإشراف العلمي على الدبوم وشارك في التدريب نخبة من أساتذة المعهد حيث ضم فريق المدربين كل من أ.د. ماجد خشبة، د. محمد المغربي،  د. أحمد عاشور، د. أمل زكريا، د. داليا إبراهيم، د. فاطمة الحملاوي.

معهد التخطيط القومي التخطيط الاستراتيجي العاملين بالجهاز الاداري للدولة

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