مصادر بالداخلية تفضح ادعاءات الناشط الحقوقي جمال عيد

علم "صدى البلد" من مصدر مطلع ان الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد صاحب الهاتف الذي ادعى جمال عيد رئيس الشبكة العربية للمعلومات، أنه يقوم بتهديده، وتبين أن الأمر لا يتعدى حدوث مشادة كلامية بينهما تبادلا خلالها السباب بألفاظ نابية.



وكان جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ادلى بادعاءات لبعض وسائل الإعلام الأجنبية ان هناك شخصا يقوم بتهديده.



كما زعم عبر تويتة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هناك رقما اتصل به 11 مرة ووجه له رسائل تهديد.



وما يفعله من ادعاءات مستميتة الهدف منها هو تأليب الرأى العام الدولى ضد مصر، بعد تقديم تقارير للسفارات الأجنبية وخلق صورة ذهنية والتصوير بأنه مظلوم ويعيش حالة من الظلم.



كما كشف المصدر ان جمال عيد يتقاضى تمويلات مالية من جهات خارجية لاختلاق الأكاذيب والشائعات ولكن الأجهزة الأمنية تكشف الحقيقة .



واعتاد جمال عيد خلال الفترة الماضية ان يتكسب من الأكاذيب والشائعات ويدعى الاضطهاد والبطولة الكاذبة ويفتعل واقعة تهديده.

