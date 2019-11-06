Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكوسة بـ 4 جنيهات.. استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
Advertisements
محمد صبيح
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور، اليوم الأربعاء 6-11-2019.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2 و4.5 جنيه،البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه ، البصل بين 2.75 و4.5 جنيه ، الكوسة بين 4 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات ،الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ، البامية بنحو 20 جنيها ،القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق أسعار الفاكهة سجل البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، اليوسفي بين 4 و7 جنيهات ، الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات، والرمان 2 و6 جنيهات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور.. الطماطم تتراوح بين 3.5 و5 جنيهات

كيلو الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20 -10- 2019

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 3-11-2019

الليمون يسجل 11 جنيها للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5-11-2019

ترشيحاتنا

سيدة تسرق هدايا عروسين وملابسهما بعد حفل الزفاف

تركي آل الشيخ يرد على ألقاب الشوال والغريب ومكنة فلوس

لكل اسم حكاية.. أولاد صقر في الشرقية طائر جارح أم عائلة عريقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 -11- 2019 .. فيديو

حكم كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

«العصار» يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج عدادات الغاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

بـ جيب طويل.. إيفانكا ترامب فى مطار المغرب

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون