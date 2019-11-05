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توك شو

شعبة الخضراوات: 50% انخفاضا في سعر البطاطس مقارنة بالعام الماضي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:26 م
البطاطس
البطاطس
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البهى عمرو
قال أحمد محمد أحمد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العام الحالي يشهد انخفاضا في الخضراوات، موضحًا أن هناك بعض السلع انخفضت بمعدل 50%.

وأضاف أحمد محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي، عمرو خليل، أن سعر البطاطس الآن 5 جنيهات، وكان فى نفس التوقيت من العام الماضي بـ 10 جنيهات.

وأشار أحمد محمد أحمد، إلى أن العام الحالى يشهد استقرارًا فى جميع السلع، وهناك انخفاض يتراوح بين 30 لـ 50% على جميع السلع.

وأوضح أحمد محمد أحمد، أن العام الماضي كانت هناك أزمة بسبب ارتفاع سعر البطاطس، ولكن الآن هناك استقرار وتوافر السلعة.

وكشف أن الأسواق الخارجية يكون بها فرق سلعة وذلك بسبب بعد المسافة بين السوق والمنطقة التي يبيع فيها وأيضًا بسبب جودة المنتج نفسه.

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