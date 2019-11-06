ريال مدريد يستضيف جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره جالطة سراي التركي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



ويدخل ريال مدريد المباراة اليوم أمام جالطة سراي، باحثًا عن فوزه الثاني، للاقتراب من حسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.



ويسعى الميرنجي أمام جالطة سراي، لتكرار سيناريو المباراة الماضية التي جمعت بينهما منذ أسبوعين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وحقق الفوز فيها على الفريق التركي بنتيجة 1-0.



وكان ريال مدريد، تلقى هزيمة 3-0 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 2-2 مع كلوب بروج البلجيكي، فيما فاز على جالطة سراي الجولة الماضية 1-0.



ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.



ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، أودريوزولا، خاميس رودريجيز، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، لأسباب المختلفة.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى التي يتصدرها سان جيرمان بالعلامة الكاملة، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين، فيما يتواجد جالطة سراي في المركز الثالث بنقطة واحدة.