Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبدالحفيظ: الأهلى حقق أهدافه من معسكر الإمارات ولدينا تحديات قوية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات واستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري العام ومنافسات دوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ: «الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف».

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة؛ سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفني والبدني أو النفسي والمعنوي.

المعروف أن الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسي والمعنوي قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في دبي

فايلر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الأول في ملاعب أهلي دبي في الإمارات

الأهلي يخوض مرانه الأول في دبي

جلسة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي في دبي

أمير توفيق يطمئن على بعثة الأهلي في دبي

ترشيحاتنا

حجز العمرة من مصر.. نصائح وتحذيرات لـ المعتمرين قبل الحجز والتعاقد

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

على غرار أرامكو.. ضابط إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

بروتون proton تطرح إصدار جديدا في مصر.. سعر ومواصفات

الدولار 16.9 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي