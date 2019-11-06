محافظ الإسكندرية يتدخل لإنقاذ سكان العقار 331 ولجنة هندسية لمعاينته.. صور

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار رقم 331 بطريق الكورنيش، للتأكد من سلامته الإنشائية بعد تعرضه لأعمال تخريب.



وكلف المحافظ المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، بالانتقال إلى مقر العقار لمعاينته علي أرض الواقع وتحديد مدي الخطورة التي أصابته وكيفية المعالجة السريعة للحفاظ عليه.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من سكان العقار رقم 331 طريق كورنيش الإسكندرية أمام نادى الأطباء، مكون من 15 طابقا ويضم 79 وحدة سكنية.

واتهم السكان أحد الأشخاص بالقيام بأعمال حفر وتخريب بالطابق الأرضي بعمق يتراوح بين 3 إلى 5 أمتار تحت الأرض حتي وصل إلي قواعد وأساسات العقار ما يهدد بانهيارها.

وأضاف السكان في شكواهم أن أعمال الحفر والتخريب هدفها البحث عن الآثار، مطالبين المحافظة ومديرية أمن الإسكندرية بسرعة التدخل وإنقاذهم من كارثة محققة.



من جانبها، أجرت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، معاينة للعقار – محل الشكوى – اليوم، مؤكدة أنه تبين صحة الواقعة وقيام صاحب شقة بالعقار بالدور الأول علوي بأعمال تخريب للعقار لأغراض غير معلومة- بحسب قولها.



وأضافت شعبان، أن مرتكب الواقعة استغل رخصة ترميم صادرة للعقار، مشيرة إلي أن تلك الرخصة تختص بعملية الترميم فقط وليس رخصة لإنشاء كافيتيريا كما يتردد.



وأكدت رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم وقف أعمال التخريب وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه صاحب الشقة وإبلاغ النيابة العامة ومديرية أمن الإسكندرية للتحقيق.