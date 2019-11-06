رسائل العاشقين.. جديد المسرح الكوميدي خلال أيام

عقد مساء أمس الثلاثاء بالمسرح العائم الكبير بالمنيل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي الجديد " رسائل العاشقين "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح.



وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح, الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي , و مجموعة من فريق عمل العرض منهم الفنان مفيد عاشور، الفنان علي الهلباوي، الفنانة لمى كتكت, محمد إبراهيم مخرج العرض، و مصمم الاستعراضات مناضل عنتر، و غيرهم، وسط حضور عدد من الفنانين و الإعلاميين منهم الفنان ياسر صادق ، الفنانة سميحة عبد الهادي.



و قد عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن امتنانه و تقديره لفريق العمل كاملا ، فالجميع اجتهد سواء في الكتابة أو الأشعار ، بالإضافة إلى الرؤية الموسيقية الممتلئة بالأحاسيس، مضايفا انه سعيد بوجود طلبة من المعهد العالي للفنون المسرحية بالعرض، فهم دماء جديدة يتم تأهليها للعمل الاحترافي.



أعرب الفنان إيهاب فهمي مدير الفرقة عن سعادته بوجوده كمدير لفرقة المسرح الكوميدي بين زملائه من نفس جيله، كمسئول عن عرض بطولة نخبة من الفنانين المبدعين ، منهم النجم الكبير مفيد عاشور، و الذي يتميز بثقافته و وعيه، بالإضافة إلى وجود مخرج متميز مثل محمد إبراهيم ، و الذي أضاف للعرض الكثير من الإبداع و الرقي .



و قال محمد إبراهيم مخرج العرض ان العرض يتناول مشاكل الزوج والزوجة في اسكتشات كوميدية، و يؤكد العرض على ان الحب يحل جميع المشاكل التي بين أي اثنين يحبون بعضهم حتي وان كانت بين صديقين، مضيفا انه استعان بالمطرب علي الهلباوي في العرض بسبب الحالة الصوفية الرائعة التي يضفيها في العرض و وصفه بانه " كصوت من السماء".



و أعرب الفنان مفيد عاشور عن سعادته بمشاركته بالعمل في هذا العرض، فالمحاكاة التي يقوم بها في منتهي الصعوبة، فهو يقدم أفكار جلال الدين الرومي، لذلك قام بقراءة العديد من كتاباته، حيث أنعكست هذه القراءة عليه في بيته وجعلته يتعامل بحب في جميع المواقف.



و حول مشاركته بالعرض قال الملحن والمنشد علي الهلباوي انه يشارك بالعرض كملحن ومغني بالمسرحية، وكمنشد صوفي، مضيفا ان نظرته للعرض انه حالة مسرحية دسمة ولا يصنفه كوميدي او تراجيدي ، فهي تجربة لها شأن كبير علي مستوى الاستعراض، وتجربة مليئة بالأحاسيس، ويتوقع نجاحها .



أوضح مناضل عنتر مصمم الاستعراضات ان التجربة ليست سهلة وخصوصا ان الممثلين هم من يقوموا بالاستعراضات كالراقصين، و هذه كانت إضافته التي اقترحها على المخرج، حيث يستعين بممثلي العرض بدلا من الاستعانه براقصين محترفين وهذا كان التحدي كبير له كمصمم استعراضات و للممثلين .



يذكر ان عرض " رسائل العاشقين" من المقرر عرضه خلال أيام على المسرح العائم الكبير بالمنيل ، العرض من بطولة مفيد عاشور، ريم المصري ، لمى كتكت، هايدي العسال، مروة سيد، محمد عبد الشافي ،تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم ، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم

