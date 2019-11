برامج لدعم الباحثين على مدار العام.. "البحث العلمي" تقدم مدارس علمية خارج مصر

تواصل أكاديمية البحث العلمي دعم الباحثين المصريين من خلال توفير البرامج البحثية والمدارس العلمية خارج مصر والتي من خلالها يطلع الباحثون بالتخصصات المختلفة على تطورات هذه المجالات بدول العالم المختلفة.



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب ، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، وينظم البرنامج فى مقر المعهد بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.



ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة بالمعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.



واوضحت الأكاديمية أن مجالات البحث هي:



Air Quality and Greenhouse Gases



Advanced Systems Analysis



Ecosystem Services and Management



Energy



Evolution and Ecology



Risk and Resilience



Transitions to New Technologies



Water



World Population



وأشارت إلى أنه سيقوم المعهد بتحمل النفقات الكاملة لباحث مصرى -إذا تم قبوله- طبقا لجودة البيانات والمواد المقدمة فى طلب الالتحاق ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناءً على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد، وعلى الباحثين المقيمين فى ألمانيا التقدم حيث توجد فرصة لقيام الجانب الألمانى بتمويل اشتراكهم.



وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن أسماء المقبولين للاستفادة من المدرسة الشتوية التدريبية التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2019، وتعد هذه المدرسة إحدى الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي، وتمت مراعاة مطابقة الشروط في الاختيار علي مستوي جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.



الأسماء الفائزة معلنة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg والصفحة الرسمية للأكاديمية www.facebook.com/ASRT.Egypt



وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان، أن هذه المدرسة وهي مدرسة تدريبية سنوية في (دوبنا) لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلون على درجة الماجستير، تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية.



وأكد أن الأكاديمية تسعي من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وان هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، وساهم البرنامج كثيرًا في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.



وأسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النوويةJINR منذ عام 2009 إلي تمويل 92 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، ويصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية (ARE-JINR) إلي 250 ألف دولار سنويًا مقدمة من الأكاديمية، وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2018 (88 عضو هيئة تدريس وباحث) بينما تمت استضافة 15 أستاذا من الجانب الروسي ونشر 120 بحثًا في أكبر المجلات والدوريات العلمية.