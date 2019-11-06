Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

برامج لدعم الباحثين على مدار العام.. "البحث العلمي" تقدم مدارس علمية خارج مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تواصل أكاديمية البحث العلمي دعم الباحثين المصريين من خلال توفير البرامج البحثية والمدارس العلمية خارج مصر والتي من خلالها يطلع الباحثون بالتخصصات المختلفة على تطورات هذه المجالات بدول العالم المختلفة.

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب ، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، وينظم البرنامج فى مقر المعهد بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.

ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة بالمعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.

واوضحت الأكاديمية أن مجالات البحث هي:

Air Quality and Greenhouse Gases

Advanced Systems Analysis

Ecosystem Services and Management

Energy

Evolution and Ecology

Risk and Resilience

Transitions to New Technologies

Water

World Population

وأشارت إلى أنه سيقوم المعهد بتحمل النفقات الكاملة لباحث مصرى -إذا تم قبوله- طبقا لجودة البيانات والمواد المقدمة فى طلب الالتحاق ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناءً على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد، وعلى الباحثين المقيمين فى ألمانيا التقدم حيث توجد فرصة لقيام الجانب الألمانى بتمويل اشتراكهم.

وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن أسماء المقبولين للاستفادة من المدرسة الشتوية التدريبية التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2019، وتعد هذه المدرسة إحدى الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي، وتمت مراعاة مطابقة الشروط في الاختيار علي مستوي جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.

الأسماء الفائزة معلنة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg والصفحة الرسمية للأكاديمية www.facebook.com/ASRT.Egypt

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان، أن هذه المدرسة وهي مدرسة تدريبية سنوية في (دوبنا) لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلون على درجة الماجستير، تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية.

وأكد أن الأكاديمية تسعي من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وان هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، وساهم البرنامج كثيرًا في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.

وأسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النوويةJINR منذ عام 2009 إلي تمويل 92 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، ويصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية (ARE-JINR) إلي 250 ألف دولار سنويًا مقدمة من الأكاديمية، وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2018 (88 عضو هيئة تدريس وباحث) بينما تمت استضافة 15 أستاذا من الجانب الروسي ونشر 120 بحثًا في أكبر المجلات والدوريات العلمية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تهدد بغرق 110 ملايين شخص واختفاء الاسكندرية وفيتنام.. ماذا ينتظر البشرية بعد إعلان حالة الطوارئ المناخية

هل الميت يشعر بمن يحزن عليه؟.. فيديو

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

رقم غير مسبوق.. خريطة ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر حتى اليوم

للمتزوجين .. فوائد صحية غير متوقعة للعلاقة الحميمية

دوقة المشاكل والخلافات الملكية.. الوجه الآخر لـ ميجان ماركل زوجة الأمير هاري

Advertisements

ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه بممثلي مصر والسودان وإثيوبيا..ماذا قال عن سد النهضة

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو

فخامة أكثر.. مرسيدس تكشف عن CLA 2020 الجديدة كليا.. صور

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور