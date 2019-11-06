جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية"

نظمت جامعة حلوان اليوم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ندوة بعنوان " دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية"، حاضر فى الندوة الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم، ورئيس حزب الحرية المصري.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الهدف من الندوة هو توعية الطلاب بالأوضاع الداخلية والخارجية التى تمر بها مصر، وتوضيح بعض المفاهيم غير الواضحة للطلاب إلى جانب طرح آليات مشاركة الشباب فى خارطة الطريق المقبلة لصناعة مستقبلهم باعتبارهم القوة الفاعلة التى تمثل نسبة لايستهان بها إذ يشكل الشباب فى الدولة المصرية نسبة كبيرة من المجتمع السكاني.



وأكد أن الشباب هم العمود الفقرى للدولة، وهم أمل الغد المشرق وذلك وفقا لاستراتيجية الدولة فى تمكين الشباب من المناصب القيادية للاستفادة من أفكارهم معبرا عن ذلك بقوله إن "مصر دولة فتية تصل فيها نسبة الشباب إلى ما يقرب من 68%".



وأعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب عن سعادته بوجوده فى رحاب جامعة حلوان، موضحا أن أهمية ندوة اليوم للشباب تكمن في تعريفهم بمجريات الأمور بالدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.



ونوه بأنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلى من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لابد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها وكان لابد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.



وأوضح أن الرئيس السيسي اتخذ القرار ببناء الدولة المصرية وعظم من شأن المشاريع الكبرى التى تمهد للاستثمار في بيئة صالحة ومثال ذلك ( قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة ، شبكة الطرق الجديدة وغيرها من المشاريع العملاقة ) لذلك نواجه اليوم حروب الجيل الرابع والخامس من خلال تزييف الوعي والحقائق، وهذا دور الشباب المصري الواعي خاصة عندما يجد أن من أولويات رئيس الجمهورية الاهتمام بالشباب.



من جانبها أشارت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب إلى حرص جامعة حلوان على تنمية عقول الشباب نحو مستقبل أفضل له وللبلاد ولذلك جاءت الندوة موجهة للشباب فهم أمل المستقبل، وأضافت أن مصر لها تاريخ عظيم ولدينا إنجازات عديدة، لذلك نجد الدولة المصرية فى مصاف الدول العظمى، ومصر مستهدفة لأنها على طريق النجاح لذلك نواجه العديد من التحديات في مختلف المجالات .



وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور ماجد نجم درع الجامعة للدكتور صلاح حسب الله تكريما له، كماحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية تعبيرا عن سعادتهم بهذه الندوة الثقافية.