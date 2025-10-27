توضيح وتهديد.. سيد عبد الحفيظ يطلق تصريحات نارية بشأن العمل داخل الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، على توضيح أسباب ترشحه ودوافعه لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة النادي ووضع مصلحته فوق أي اعتبار شخصي.

لا خلافات مع الكابتن الخطيب

وقال سيد عبد الحفيظ ، عبر برنامج “الكور مع فايق” عبر قناة MBC مصر، إنه لم يتحدث مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن أي أمور تخص الماضي خلال لقائهما الأخير، موضحًا: “أنا مش شايل حاجة قديمة، والمهم عندي إن النادي الأهلي يفضل في مكانته الطبيعية”.

مصلحة الأهلي قبل أي فرد

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي: “إحنا مش في المدينة الفاضلة، لكن في الأهلي مصلحة الفريق أهم من مصلحة الفرد، وده اللي اتربينا عليه جوا النادي”.

وأشار إلى أن التجربة الإدارية داخل الأهلي تعتمد دائمًا على العمل الجماعي، وأن أي اختلاف في وجهات النظر لا يفسد روح التعاون، بل يكون دليلًا على صحة منظومة العمل داخل النادي.

سبب الترشح للانتخابات

وتحدث عبد الحفيظ، عن قرار ترشحه قائلًا: “حسيت إن ممكن يبقى ليا دور مؤثر وأنا عضو مجلس إدارة، عشان كده قررت أترشح في الانتخابات المقبلة”.

وأوضح أنه يطمح إلى خدمة الكيان من موقع مختلف، بعد سنوات طويلة قضاها في العمل الفني والإداري داخل النادي.



العمل بروح الأهلي

وأكد أنه سيكون له صلاحيات واضحة في حالة فوزه بعضوية المجلس، مشددًا على أن أي اختلاف في الرأي بينه وبين الكابتن الخطيب أو المهندس ياسين منصور سيكون أمرًا صحيًا في إطار العمل المهني، قائلاً: “الاختلاف في وجهات النظر مش خلاف.. بالعكس هو دليل على إن الشغل ماشي صح”.

لن أشرف على الكرة في وجود الخطيب

وقال سيد عبدالحفيظ : “فكرة إن أنا أبقى مشرف على الكرة في وجود الكابتن الخطيب دي حاجة متنفعش، وأدبًا مينفعش أصلاً، طول ما الكابتن الخطيب موجود فهو المشرف الأول على الكرة طبعًا.”

رسالة قوية للاعبين: الأهلي لا يقف على أحد

وأضاف عبد الحفيظ، أن مبادئ النادي الأهلي ثابتة ولا تتغير، مشيرًا إلى أن أي لاعب لا تتناسب عقليته مع نظام النادي لن يكون له مكان داخل الفريق، قائلاً: “لو عقلية أي لاعب مش هتناسب النادي الأهلي يبقى مع ألف سلامة".

موقف الأهلي من عودة وسام أبو علي

وحول إمكانية عودة اللاعب وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي بعد رحيله إلى الولايات المتحدة، أوضح عبد الحفيظ أن النادي لم يفتح هذا الملف نهائيًا، مؤكدًا أن الحديث عن عودته غير مطروح في الوقت الحالي.

لا أميل لضم لاعبين من الزمالك أو بيراميدز

وأشار «إحنا قبل كده خدنا أفشة من بيراميدز، لكن أنا حاليًا مش مايل أخد لاعب من الزمالك ولا بيراميدز».

وأردف: «أنا معرفش بكرة في إيه أنا بتكلم في الوقت الحالي مش مايل أتعاقد مع لاعب من الزمالك وبيراميدز»، مضيفًا: «الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على البطولات، وبالتأكيد لن يوافق أي نادي على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق إذا كان عقده ممتد».

وختم : «أحمد عبدالقادر، لاعب مختلف، وبالتأكيد نتمنى استمراره مع الأهلي في الفترة المقبلة».