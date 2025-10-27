وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة وقنا الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

واستعرض وزير الإسكان ، نتائج الزيارات والجولات الميدانية بالمشروعات، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشدداً على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.

وفي هذا الإطار، تفقد مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة وحدات "سكن لكل المصريين" والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بها، بحضور مسئولي الشركات المنفذة للأعمال، حيث يضم المشروع 83 عمارة سكنية وبتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 2 مليار و200 مليون جنيه.

كما تفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الأعمال الأخيرة لـ 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمخطط بدء تسليمها للمواطنين قريباً، وذلك بحضور ممثلي جهات الإشراف والشركات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق والكهرباء.

وفي قنا الجديدة، تفقد مسئولو الإسكان مشروع "سكن لكل المصريين" بالحي السكني الأول، وتم التوجيه بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء والأشجار بالجزر والميادين، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" نموذج 90 مترا للوحدة بإجمالي (552) وحدة، بنسبة تنفيذ متقدمة، ونموذج 75 مترا للوحدة بإجمالي (180) وحدة، بنسبة تنفيذ متقدمة.

وفي السياق ذاته، قام مسئولو جهاز مدينة حدائق العاصمة بجولة تفقدية موسعة داخل مواقع تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور متوسط الدخل »، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على أحدث مستجدات الأعمال.

وأوضح مسئولو الجهاز أن المشروع يضم (٣٠٧) عمارات بإجمالي (٧٣٦٨) وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ م²، كاملة التشطيب، بارتفاع ٦ أدوار لكل عمارة، وتشمل أعمال الربط على المرافق وتنفيذ تنسيق الموقع العام.

بدورهم، تفقد ممثلو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان وجهاز حدائق العاشر من رمضان، مواقع العمل بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لمتابعة جودة التشطيبات والأعمال المنفذة طبقًا للمواصفات المعتمدة، ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

