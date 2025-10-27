قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع بفلسطين والسودان
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
توك شو

حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر

هاجر ابراهيم

دعا حاكم إقليم دارفور بالسودان، إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودعت الأمم المتحدة ، إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

وجاءت الدعوة الأممية عقب إعلان مليشيا الدعم السريع الأحد أنها "فرضت سيطرتها على الفاشر بعد معارك استمرت أكثر من عام"، بينما لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش السوداني. 

إقليم دارفور السودان ميليشيا الدعم السريع الدعم السريع الأمم المتحدة

