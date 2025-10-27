هيلز وبروتكشن للتطوير العقاري تطلقان شراكة استراتيجية للجودة بالسوق المصري

● مشروع "Zia Park" في قلب الشيخ زايد يمتد على مساحة 17.1 فدان، بإيرادات متوقعة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

● الشراكة تستهدف إجمالي حجم مشروعات يبلغ 50 مليار جنيه بحلول 2030.

● تجمع الشراكة بين خبرات المجموعتين لوضع معايير جديدة في جودة التصميم وخدمات ما بعد البيع وتعزيز القيمة المستدامة للعملاء على المدى الطويل.

أعلنت شركتا «هيلز للتطوير العقاري» و«بروتكشن للتطوير العقاري» (PRD) عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة تجمع بين خبرات اثنتين من أبرز الشركات العقارية في مصر. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة المجموعتين نحو الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في السوق العقاري المصري، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

تجمع هذه الشراكة بين شركتين رائدتين في القطاع العقاري المصري. تتمتع شركة «هيلز للتطوير العقاري» – إحدى شركات مجموعة INTRO – بسمعة راسخة كواحدة من أكبر وأبرز مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعًا في مصر. تضم المجموعة أكثر من 22 شركة تابعة تعمل في قطاعات الطاقة، والهندسة، والاستثمار المالي، والعقارات، والطب، والأدوية، والضيافة، مما يعكس قوة حضورها وتنوع خبراتها. وتمتاز «هيلز للتطوير العقاري» بقدرتها على ابتكار تصميمات معمارية عصرية تواكب تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم.

أما شركة «بروتكشن للتطوير العقاري» (PRD) – إحدى شركات مجموعة بروتكشن – فهي من الشركات الرائدة في مجال المقاولات العامة وتشييد المشروعات الصناعية. تضم المجموعة 10 شركات متخصصة في مواد البناء والصلب والخرسانة، مع سجل إنجازات حافل يشمل أكثر من 1,100 مشروع تم تنفيذها بنجاح في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس مصطفى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «هيلز للتطوير العقاري»: "تمثل شراكتنا مع شركة «بروتكشن للتطوير العقاري» PRD لحظة فارقة في مسيرتنا بالسوق العقاري المصري، وتأتي في إطار رؤيتنا لإعادة تعريف معايير جودة المشروعات العقارية في مصر. لطالما آمنت «هيلز» بأن التصميم المتميز والابتكار الحقيقي لا يكتملان إلا بالتنفيذ الموثوق والقيمة المستدامة على المدى الطويل. ومن خلال هذا التعاون مع «بروتكشن للتطوير العقاري» PRD، نسير بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة استثنائية لعملائنا، خاصة وأننا نشارك في الرؤية، والطموح وقيم النزاهة والجودة."

من جانبه صرح المهندس حسين أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «بروتكشن للتطوير العقاري» PRD: "على مدار أكثر من 30 عامًا، رسّخت شركة «بروتكشن للتطوير العقاري» PRD مكانتها كشريك موثوق يتميّز بالتفوّق الهندسي والدقة في التنفيذ. إن شراكتنا مع شركة «هيلز للتطوير العقاري» تتيح لنا توسيع نطاق خبراتنا إلى قطاع التطوير العقاري، من خلال الجمع بين إبداعهم ورؤيتهم العميقة للسوق، وبين خبراتنا التقنية المتخصصة. معًا، نؤسس لمعايير جديدة في جودة البناء، ونقدّم مشروعات تجسّد مستقبل الحياة الحضرية في مصر."

في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تتعاون الشركتان في تنفيذ مشروعات تجمع بين التصميم المبتكر وأحدث معايير التنفيذ، بهدف إنشاء وجهات عمرانية مستدامة ومصممة حول تجارب قاطنيها الفعلية. وترتكز هذه الشراكة على إيمان مشترك بأن التميّز لا يقتصر على التصميم فحسب، بل يمتد ليشمل جودة البناء، ودقة التشطيبات، وتقديم خدمات ما بعد البيع بمعايير عالية تضمن قيمة طويلة الأمد.

يمثل "Zia Park” أحدث مشروعات هذه الشراكة بين شركتي «هيلز للتطوير العقاري» و«بروتكشن للتطوير العقاري» PRD، ومن المقرر أن يمتد المشروع على مساحة 17.1 فدان في قلب مدينة الشيخ زايد، بحجم استثمارات يبلغ 4.5 مليار جنيه، وإيرادات متوقعة تصل إلى 7 مليارات جنيه. ويُعد المشروع مجتمعاً متكاملًا نابضًا بالحياة يضم نحو 800 وحدة، ويرتكز على مبادئ الاستدامة، والراحة، والحياة المجتمعية المتكاملة.

ويأتي "Zia Park” عقب إطلاق المشروع الأول للشراكة، "كلاود سايد" “Cloudside"، الذي يقع أيضًا في مدينة الشيخ زايد، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار جنيه، مع إيرادات متوقعة تتجاوز 2.3 مليار جنيه. ويتميز بتصميمه الفريد الذي يوظّف مساحات الأسطح بطريقة مبتكرة لخلق تجارب سكنية عصرية ومتكاملة، في تصميم راق يجمع بين الحداثة والراحة والترابط الاجتماعي، ليقدّم تجربة استثنائية تعبّر عن رؤية الشركتين المشتركة نحو التطوير العقاري المتكامل والمستدام في مصر.

برؤية مشتركة تستهدف الوصول إلى حجم مشروعات مشترك يبلغ 50 مليار جنيه بحلول عام 2030، تواصل شركتا «هيلز للتطوير العقاري» و «بروتكشن للتطوير العقاري» PRD مسيرتهما نحو تطوير مشروعات عقارية تُركّز على تعزيز جودة الحياة، وتجمع بين الابتكار، والتفوّق الهندسي، والالتزام بالجودة والاستدامة على المدى الطويل.