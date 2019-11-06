البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الوفد ضم رئيس الجمعية جورج تسراتيل إلى جانب خمسة من الأعضاء، لافتا إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى العلاقات الطيبة التي تجمع بين كل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.



وتعد هذه هي الزيارة الأولي التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر.