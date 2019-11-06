شبعة الذهب تكشف موعد تحرك الأسعار لـ700 جنيه..فيديو

قال "أمير رزق"، عضو شعبة تجار الذهب، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، ولكن بوادر الاتفاق ظهرت خلال الفترة الماضية لتستقر وتنخفض الأسعار بعد ذلك.



وأشار "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن السعر العالمي ما بين الـ 1480 إلي 1520، ما يجعل السعر المصري يتراوح ما بين 677 إلي 680 للعيار الـ21.



ونوه، إلي أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تحركا في أسعار الذهب، ولكنه يتخطى حاجز الـ 700 جنيه خلال موسم الأعياد القادم.