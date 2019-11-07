وفاة الفنان هيثم احمد زكي.. نقابة الممثلين تنعى الراحل





تحركت في الحال شرطة النجدة العنوان المذكور به البلاغ ووجدت قوات الأمن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي متوفى نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر في الحال.

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان د. أشرف زكي، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ قليل بمنزله بالشيخ زايد.تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.