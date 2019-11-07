بـ إطلالة ناعمة.. كندة علوش في لقطة رومانسية وسيلفي مع عمرو يوسف

نشرت الفنانة كندة علوش عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، صورة مع زوجها الفنان عمرو يوسف وهما يلتقطان صورة سيلفي، وقد ظهرت كندة علوش بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وبـ لقطة رومانسية، وهو ما دفع متابعيهم للتعبير عن حبهم الشديد لهم.





وظهرت كندة علوش وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود القطيفة، بأكمام طويلة، فيما ظهر عمرو يوسف وهو يرتدي تيشرت باللون الأسود، وعليه جاكت جلد باللون البني.





وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة للغاية، فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والاي شادوا البني، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.





وأكملت علوش إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، والتي تناسب مع إطلالتها، مع وضع طلاء الأظافر باللون الأحمر.