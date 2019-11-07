Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ إطلالة ناعمة.. كندة علوش في لقطة رومانسية وسيلفي مع عمرو يوسف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
كندة علوش وعمرو يوسف
كندة علوش وعمرو يوسف
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة كندة علوش عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، صورة مع زوجها الفنان عمرو يوسف وهما يلتقطان صورة سيلفي، وقد ظهرت كندة علوش بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وبـ لقطة رومانسية، وهو ما دفع متابعيهم للتعبير عن حبهم الشديد لهم.

وظهرت كندة علوش وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود القطيفة، بأكمام طويلة، فيما ظهر عمرو يوسف وهو يرتدي تيشرت باللون الأسود، وعليه جاكت جلد باللون البني.

وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة للغاية، فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والاي شادوا البني، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

وأكملت علوش إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، والتي تناسب مع إطلالتها، مع وضع طلاء الأظافر باللون الأحمر.
 وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بالباروكة.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جذابة وتعليق صادم

معجبك رقم واحد.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف بزفاف هنا الزاهد

كاجول وكلاسيك.. مي سليم فى إطلالة جذابة بصحبة ميس حمدان.. شاهد

بفستان أبيض .. مايا دياب تأسر قلوب متابعيها بإطلالة غير متوقعة

بالاستريتش.. نرمين ماهر تخضع لجلسة تصوير بإطلالة كاجول.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

رانيا يوسف تنعى الفنان هيثم أحمد زكي.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور