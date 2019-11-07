نجم الأهلي ينعى هيثم أحمد زكي

نعى أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب، الفنان هيثم أحمد زكي والذي توفي منذ ساعات في منزله إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.





وكتب أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته وإبدله دار خيرا من داره وتجاوز عن سيئاته اللهم امين "





تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه.





وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.





كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.