نجل نتنياهو: إسرائيل كانت معزولة وضعيفة قبل وصول والدي للحكم

ذكرت القناة "12" العبرية اليوم الخميس أن يائير نجل رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل كانت معزولة وضعيفة، إلا أن قدوم والدي غير الاقتصاد الإسرائيلي وجعل منها دولة مزدهرة وذلك خلال استضافته في جلسة بحضور إسرائيليين ويهود من الولايات المتحدة.





وأضاف أن "معظم الإسرائيليين يقدرون ما فعله والدي، الوضع الاقتصادي والأمني هو الأفضل على الإطلاق.. لم تعد هناك حافلات تنفجر، وهناك سلام فعلي بيننا وبين دول الشرق الأوسط بما في ذلك الدول العربية، ومنذ فترة قليلة كان والدي في عمان، الليبراليون لا يفهمون أن الفلسطينيين يمثلون واحد بالمائة فقط من الشرق الأوسط، هل تريدون أن يتم صنع السلام مع واحد بالمائة ونترك 99%؟!".





وأشارت القناة العبرية إلى أن العديد من الحضور هاجموا يائير بسبب تصريحاته، وتم إخراجهم من قاعة المؤتمر.





وحاول نجل نتنياهو الدفاع عن والدته، قائلا "الخطيئة الوحيدة لوالدتي هي أنها لم تتزوج من سياسي من اليسار" مشيرًا إلى أنها تتعرض للاضطهاد.



