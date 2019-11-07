بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. تمرين رياضي يحمي من الهبوط الحاد في الدورة الدموية

استيقظ الجميع على خبر تسبب في حزن ملايين الأشخاص وهو وفاة الفنان هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



الهبوط الحاد في الدورة الدموية أحد الأسباب الشائعة التي تؤدي للموت المفاجئ، والتي تحدث لعدة أسباب من أبرزها الجلوس طوال اليوم، ارتفاع الكوليسترول في الدم، مشاكل ضغط الدم ومرض السكر.



كما يمكن أن تلاحظ على المريض عدة أعراض تؤدي لهبوط الدورة الدموية ومنها، تورم القدمين واليدين، تشنجات العضلات، الهالات السوداء تحت العين.



فوفقًا لموقع " healthline" يجب أن تحمي نفسك ومن حولك من خطر الهبوط الحاد بعدة تمارين رياضية لم تأخذ وقتًا طويلًا، وإنما تعزز من صحتك، وتحميك من الموت المفاجئ.



وأشار الموقع إلى أن اليوغا من أهم التمارين الرياضية التي تحميك من أمراض خطيرة والذي يعد من أبرزها الهبوط الحاد في الدورة الدموية.



وأكدت الأبحاث أن ممارسة اليوغا تساعد الأشخاص على الحياة لفترة طويلة، كما يجب أن تتجنب التدخين، فهي تعرقل عملية التنفس الصحي الذي تحتاجه في تمارين اليوغا، فهي معتمدة اعتماد كلي على الجهاز التنفسي.

