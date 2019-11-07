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بعد وفاة هيثم أحمد زكي| 10 كوارث تفعلها المكملات الغذائية بجسمك

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:20 م
هيثم أحمد ذكي
هيثم أحمد ذكي
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رشا عوني
كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تم العثور على مكملات غذائية كان يتناولها الفنان أثناء التمرين.

واعتاد الكثير من الشباب على تناول المكملات الغذائية لبناء العضلات مع ممارسة الرياضة، إلا أنها عادة خطيرة وتسبب كوارث صحية بكافة أنحاء الجسم وقد تؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ .

بحسب موقع fitnessmagazine، إليك أبرز المخاطر التي يسببها تناول المكلات الغذائية لأي سبب :

1- تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان
2- تسبب الفشل الكلوي ومشاكل بالكبد
3- ارتفاع ضغط الدم
4- زيادة خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية
5- تسبب مشاكل في وظائف الكبد وتتسبب في تلف الكبد
6- أحيانًا تسبب المكملات الغذائية صعوبة في التنفس وسرعة ضربات القلب
7- تسبب الشعور بالقيء والغثيان وآلام البطن
8- تناول المكملات الغذائية بكثرة، تسبب حساسية بالجسم بسبب احتوائها على مواد حافظة
9- الإفراط في تناول المكملات الغذائية يسبب الاكتئاب
10- تعمل المكملات الغذائية على تلف الخلايا العصبية بالجسم بسبب احتوائها على الاسبارتام والسكرين .
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