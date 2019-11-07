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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:53 م
محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد إحتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد احتفالية مركز شباب الاستاد بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور عبد الخالق صلاح إمام مسجد الفتح برمسيس والدكتور عبد الفتاح جمعة مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية والقارئ والمبتهل الشيخ حسين الإسكندراني وأدار الندوة الكاتب الصحفي إبراهيم نصر مدير تحرير جريدة عقيدتي وعبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ولفيف من الأئمة ورجال الدين.

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات لبعض الحضور تحدثوا فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها، ومواقف الرسول الإنسانية وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض والتسامح.

وفي كلمته، قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للأمة العربية والإسلامية وللشعب المصري وأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الطيبة علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأعلن محافظ بورسعيد بأنه المحافظة ستنظم احتفالية غدا الجمعة وسوف تبدأ بانطلاق موكب المولد النبوي عقب صلاة العصر من مسجد مريم بمشاركة الطرق الصوفية ويمر بشارع الثلاثيني مرورا بصلاح سالم وشارع ٢٣ يوليو وانتهاءً بالمسجد العباسي ثم إقامة احتفالية بالمسجد العباسي عقب صلاة المغرب.

ووجه محافظ بورسعيد الدعوة لأهالي المحافظة للمشاركة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مركز شباب الاستاد بالمولد النبوي الشريف
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