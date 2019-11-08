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توك شو

انت بتحتفل على نفسك.. رامى رضوان لـ أحمد فلوكس.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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البهي عمرو
قال الفنان أحمد فلوكس، إن الكوميكسات الأخيرة التى أطلقت عليه جعلته فى حالة فرح شديد.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الجمهور أطلق عليه " الشهيد الحي" وذلك بعد دوره فى فيلم الممر.

وأشار أحمد فلوكس، إلى أن الجمهور كان يحفل عليه، مطالبًا الإعلامي رامي رضوان بعدم التحفيل عليه، ليرد الأخير " انت بتحفل على نفسك" ودخل الفنان والمذيع فى حالة ضحك شديد على الهواء.

وأوضح فلوكس أن أغرب موقف تعرض له بعد عرض فيلم الممر، أن هناك مواطنا قام بالتقاط صورة معه وقال " لسة حى لسة حي".
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