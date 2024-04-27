إسرائيل تعلن تأجيل اجتياح رفح الفلسطينية بـ«شرط واحد»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن إسرائيل ستؤجل العملية المزمعة لاجتياح رفح الفلسطينية، جنوبي غزة؛ إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين لدى حماس.

وصرح خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت: «في حال تمت صفقة الأسرى؛ سنؤجل اجتياح رفح».

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر، وتم نقلها لحركة حماس.

وأضافت أن الصفقة تهدف إلى التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث، عن مسئولين إسرائيليين، أن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي، تؤيد الصفقة وفق المقترح المصري، الذي يقضي لإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزًا إسرائيليًّا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر عن كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه.