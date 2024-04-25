مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يسمح لفريق التفاوض بإجراء محادثات مع الوفد المصري

في تطور مهم وسط أزمة الرهائن المستمرة، سمح مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بإجراء محادثات تفاوض مع وفد مصري من المقرر أن يصل إلى إسرائيل غدًا بحسب ما نشره مراسل أكسيوس عبر حسابه بموقع أكس. وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ووفقاً لمسؤول إسرائيلي كبير تحدث لباراك رفيد مراسل أكسيوس، فقد مكّن مجلس الحرب فريق التفاوض من المشاركة في المناقشات مع الوفد المصري. وتؤكد هذه الخطوة التزام إسرائيل بحل قضية الرهائن عبر القنوات الدبلوماسية.

خلال اجتماع مجلس وزراء الحرب، تم تقديم مقترحات لمزيد من المرونة من قبل رئيس الشاباك رونان بار واللواء نيتسان ألون. وتهدف هذه المقترحات إلى استكشاف السبل المحتملة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً لدى حماس.

ويعكس قرار السماح بالمفاوضات تصميم إسرائيل على السعي إلى حل سلمي مع إعطاء الأولوية لسلامة الرهائن ورفاههم. كما يسلط الضوء على أهمية المشاركة الدبلوماسية في معالجة التحديات الأمنية المعقدة.

ومع تقدم المفاوضات، ستراقب جميع الأطراف المعنية التطورات عن كثب، على أمل التوصل إلى حل سريع وناجح لأزمة الرهائن.