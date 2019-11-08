ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومقلدة داخل مصنع غير مرخص بطنطا قبل بيعها للجمهور

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم سلع غذائية مجهولة المصدر ومقلدة داخل مصنع غير مرخص قبل بيعها للجمهور بنطاق قرية خرسيت بمركز طنطا.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "و خ م م" 40 سنة مقيم ثان طنطا لإدارته مصنع بدون ترخيص بناحية خرسيت مركز طنطا لإدارته مصنع بدون ترخيص لتصنيع المسلي وزيوت الطعام مقلدا العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات الكبري.



كما تم ضبط 2 طن زيت طعام ومسلي فاسدة عبارة عن طن مسلي صناعي تقليد ماركة شهيرة وطن زيت طعام تقليد نفس الماركة ويظهر عليها علامات الفساد فيما ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة و3 آلاف عبوة فارغة واستيكرات لعلامات تجارية كبرى والماكينات والأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.



وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.