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رياضة

أحمد حسن يضع روشتة الفوز لـ المنتخب الأوليمبي أمام مالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:41 ص
احمد حسن
احمد حسن
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ياسمين تيسير
أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أن مباراة المنتخب الأوليمبي مساء اليوم أمام نظيره المالي هي الأصعب بمشوار المنتخب في كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 عاما.

وأضاف حسن في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن منتخب مالي قوي ولديه لاعبين مميزين للغاية مشددا أن المواجهة ستكون صعبة للغاية.

وتابع أن لاعبي المنتخب يجب أن يكون لديهم إصرار على الفوز خاصة وأن تلك البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو و هي بطولة كبيرة مثل كأس العالم.

وأكمل أحمد حسن أن المنتخب يضم عدد كبير من النجوم المميزين والذين لديهم القدرة على تحقيق الفوز ولكن بشرط التركيز والالتزام بتعليمات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

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