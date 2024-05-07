عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب المصريين الأحرار: العدوان على رفح الفلسطينية جريمة صارخة ضد الإنسانية

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

أدان النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح الفلسطينية، محذراً من خطورة هذا التصعيد على المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية و الإغاثية في قطاع غزة، وتهديده لمصير الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، ويهدد بقطع السبل أمام التحركات الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة في قطاع غزة.

وقال «خليل» في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء ، إن العدوان الإسرائيلي على رفح يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُهدد وقف مسار المفاوضات، كما يُؤثّر هذا العدوان بشكل كارثي على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إليهم.

وثمن النائب عصام خليل علي الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مُؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لإلزامها بِاحترام القانون الدولي والقانون الإنساني.

وشدد خليل على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي؛ مطالبًا بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد «خليل» على وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، مُشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

الأهلي يصر على التعاقد مع لاعب صن داونز

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

شغب في كل مكان| عقوبة كبيرة على صالح جمعة بالعراق

مستنقع النسيان داخل مخيمات صحراوية بسوريا وظروف معيشية قاسية.. القصة الكاملة لمعاناة أطفال ونساء مقاتلي داعش| 45 ألفا من 70 دولة

فصائل فلسطينية تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بعد قصف مكان احتجازها

بايدن تلاعب بنا.. إسرائيل: أمريكا وعدت حماس بإنهاء الحرب دون علمنا

أشعر بالأسى.. جوتيريش: يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر المنشآت البحرية والعسكرية.. قصة بناء ترسانة الإسكندرية في عهد محمد علي

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ