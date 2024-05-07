رئيس حزب المصريين الأحرار: العدوان على رفح الفلسطينية جريمة صارخة ضد الإنسانية

أدان النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح الفلسطينية، محذراً من خطورة هذا التصعيد على المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية و الإغاثية في قطاع غزة، وتهديده لمصير الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، ويهدد بقطع السبل أمام التحركات الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة في قطاع غزة.

وقال «خليل» في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء ، إن العدوان الإسرائيلي على رفح يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُهدد وقف مسار المفاوضات، كما يُؤثّر هذا العدوان بشكل كارثي على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إليهم.

وثمن النائب عصام خليل علي الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مُؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لإلزامها بِاحترام القانون الدولي والقانون الإنساني.

وشدد خليل على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي؛ مطالبًا بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد «خليل» على وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، مُشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُحقق السلام والاستقرار في المنطقة.