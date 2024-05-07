بكام الطن النهاردة.. أعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الحديد اليوم ما يلي :-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38000 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد المعادي إلى 38000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 38000 جنيه.

- واستقر سعر طن حديد العشري عند 37500 جنيه.

- وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

- و بلغ سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد عطية إلى 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء



وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء كما يلي :-

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2020 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1990 جنيهًا للطن.

- فيما وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

- كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2020 جنيهًا في الطن.

- وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط من 1280 إلى 1390 جنيهًا.

- بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا.

- كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 و3920 جنيهًا.

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.