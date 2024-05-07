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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو العينين: الإيرادات لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد المصري.. القادم أخطر.. وعلينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة مثل رأس الحكمة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب

أبو العينين خلال الجلسة العامة:

* الحكومة قامت بدور كبير للنزول بالمصروفات إلى 12% أقل من المعدلات العالمية

* نحتاج إلى إصلاح اقتصادي كامل مع الإصلاح المالي والنقدي

* كان الله في عون الحكومة في ظل التحديات الحالية

* ضرورة العمل على مشروعات عملاقة في الزراعة والسيارات وصناعات المستقبل


وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ملاحظات وتوصيات حساب ختامي موازنة 2022/2023، مضيفًا أن الأرقام تتحدث عن نفسها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال أبو العينين: من الواضح أن الحكومة قامت بدور كبير لضبط المصروفات والنزول إلى 12% أقل من المعدلات العالمية، إلا أن الإيرادات لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد المصري.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الإيرادات العام الماضي زادت 7% والعام المقبل ستزيد أكثر، إلا أنها لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد الوطني.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا كاملا يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا أن مصر تأثرت الفترة الماضية بالأحداث العالمية، وأهمها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة.

وقال وكيل البرلمان: كان الله في عون الحكومة في ظل التحديات الحالية، خصوصا وأن القادم أخطر، متابعا: علينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة كبيرة مثل رأس الحكمة.

وشدد أبو العينين، على ضرورة العمل على مشروعات عملاقة في الزراعة والسيارات وصناعات المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، لعمل قيمة مضافة وإيرادات حقيقية جديدة للدولة.

واختتم: علينا مخاطبة العالم بلغة جديدة لزيادة الاستثمارات وحتى نكون جزء من سلاسل الإمداد في العالم، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والعربي.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ئب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب

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