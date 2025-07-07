شلل في الجهاز الهضمي.. الصحة تكشف مخاطر الاستخدام الخاطيء لحقن التخسيس

حقن التخسيس ، تشكل خطر كبير على الكثير من المواطنين والفنانين بوجه الخصوص، ومؤخرا أصبحت حديث الساعة لمعرفة أضرارها وكيفية التعامل معها والفئات الممنوعة من استخدام تلك الحقن.

وقالت منظمة الصحة والعالمية ، إن المنتجات المتدنية النوعية هي المنتجات التي لا تستوفي معايير الجودة ومواصفاتها، وغالباً ما ينتج ذلك عن ممارسات التصنيع الرديئة أو ضعف مراقبة الجودة. وأما المنتجات الطبية المغشوشة فهي تلك التي يُتعمد تزوير هويتها أو تركيبها أو مصدرها. وتُصنع هذه المنتجات في كثير من الأحيان وتوزّع بقصد خداع المستهلكين من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وتطرح المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة مخاطر كبيرة على الصحة العامة على الصعيد العالمي.

الصحة تحذر من حقن التخسيس تسبب شلل الجهاز الهضمي

وفي وقت سابق نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من التحذيرات الهامة بعد إصابة عدد من المواطنين بمضاعفات نتيجة استخدام حقن التخسيس دون اتباع نظام علمي ومصدر لتلك الحقن. .

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم استخدام حقن التخسيس إلا تحت الإشراف الصحي من المتخصصين سواء الحصول علي الحقنة أو الجرعات المقررة ، مع التأكد من اعتماد حقنة التخسيس من الجهات المحلية المتمثلة في وزارة الصحة وهيئة الدواء والجهات الدولية المتمصلة في منظمة الصحة العالمية.

وأوضح، أن بعض المواطنين يلجأون للحصول على حقن السكر بغرض التخسيس، وهذا أمر فى غاية الخطورة، حيث أن حقن التخسيس هى إحدى التقنيات العلاجية التى تساعد على إنقاص الوزن، لكنها تتحدد بحسب حالة المريض من خلال الطبيب المختص فقط؛ إذ يختلف تأثير المكونات المستخدمة فى هذه الحقن على كل جسم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك أضرار جسيمة للاستخدام الخاطيء لها ومن ابرز تلك الأضرار تام فى الجهاز الهضمي، فضلا عن الإمساك والقيء، وجفاف المعدة، والتعب وزيادة معدل ضربات القلب.

إدوارد أخر ضحايا حقن التخسيس

وفي وقت سابق أعلن الفنان إدوارد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إصابته بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وكتب إدوارد في منشوره عبر فيسبوك: «كلام مهم جدا .. أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة، ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش، ووصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت».