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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات في بيتك ترفع من معدلات حرق الجسد والتخسيس

مشروبات طبيعية ترفع معدلات حرق الدهون
مشروبات طبيعية ترفع معدلات حرق الدهون
آية التيجي

بعد انتهاء ايام عيد الأضحى، والتي أزدادت فيها الوجبات الدسمة على المائدة العربية، بدءًا من اللحم الضأن المُعدّ بطرق متنوعة، وصولًا إلى الفتة والرقاق، وهي أطعمة غنية بالدهون والسعرات الحرارية. الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة غير مرغوبة في الوزن.


مشروبات طبيعية ترفع معدلات حرق الدهون

وللتغلب على هذا الأثر، ينصح خبراء التغذية بالعودة إلى نظام غذائي متوازن منخفض الدهون، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، والاستعانة ببعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على رفع معدلات الحرق وتعزيز فقدان الدهون.

وهناك بعض المشروبات التي تعزز حرق الدهون، وفقا لما نشر في موقع Health الطبي، وتشمل ما يلي:

الشاي الأخضر

ـ الشاي الأخضر:
يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة لفوائده الصحية، خاصة في دعم فقدان الوزن. 

ويحتوي على مواد فعالة مثل الكافيين والبوليفينول، التي تسهم في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل السعرات الحرارية وتحفيز أكسدة الدهون. 

كما يساعد على إطالة تأثيرات النورإبينفرين، ما يساهم في تعزيز عملية الحرق.

القرفة

ـ القرفة:
تتميز القرفة باحتوائها على مركب "سينامالديهيد"، الذي يدعم توليد الحرارة في الجسم، ما يعزز من حرق السعرات والدهون. 

وتشير الدراسات إلى أن تناول 2 جرام أو أكثر من القرفة يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، قد يقلل بشكل ملحوظ من محيط الخصر وكتلة الدهون في الجسم.

ـ الزنجبيل:
يمتاز الزنجبيل بقدرته على تعزيز التمثيل الغذائي وتخفيف الشعور بالجوع، مما يدعم عملية إنقاص الوزن. 

وأظهرت مراجعة لعدة دراسات أن مكملات الزنجبيل ساعدت على تقليل الوزن ونسبة الدهون، لا سيما الدهون المتراكمة حول منطقة البطن، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل متلازمة الأيض.

الكاكاو

ـ الكاكاو:
يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينول، والتي تدعم حرق الدهون من خلال زيادة إنتاج الطاقة وتقليل تصنيع الأحماض الدهنية.

وتشير الأدلة إلى أن استهلاك 30 جرامًا أو أكثر من الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع قد يُساهم في تقليل الوزن ومؤشر كتلة الجسم.

ـ القهوة:
تعتبر القهوة من المشروبات الفعالة في رفع معدلات أكسدة الدهون، خصوصًا أثناء ممارسة التمارين متوسطة الشدة. 

الكافيين الموجود في القهوة يعزز من تحلل الدهون، ويساهم في تقليل الشهية وتناول السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي بعد العيد.

رغم فائدة هذه المشروبات، إلا أن فعاليتها تزداد مع تبني أسلوب حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم. فلا مانع من الاستمتاع بمأكولات العيد، لكن باعتدال، مع الحرص على دعم الجسم بما يحتاجه لحرق الدهون بكفاءة.

مشروبات مشروبات طبيعية اللحم اللحم الضأن الفتة الرقاق عيد الأضحى

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