فعلت "هيئة أركان الظل".. إسرائيل استعدت للأسوأ خلال مواجهة إيران

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن خلال المواجهة العسكرية المستمرة مع إيران، قامت إسرائيل بتفعيل ما يعرف بـ"هيئة أركان الظل".

ووفقا للصحيفة جاء ذلك تحسبا لسيناريو قد يصاب فيه القيادة العليا للجيش، بما في ذلك رئيس الأركان وكبار قادة الأذرع الأمنية.

ما هي هيئة أركان الظل؟

وبحسب معلومات حصلت عليها "يديعوت أحرونوت"، تم إنشاء هذه الهيئة السرية في موقع محصن وسري بعيد عن مراكز القيادة المعروفة، حيث تمركز نائب رئيس الأركان اللواء تامير يدعي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في الاحتياط برتبة لواء وعميد، تم اختيارهم وتجهيزهم مسبقا لهذه المهمة الدقيقة.

الضباط الذين شملهم هذا التشكيل الاستثنائي مطلعون بالكامل على الخطط العملياتية والخطوط العامة للحرب، وتم تدريبهم على تولي القيادة الفعلية للجيش في حال تعذر على رئيس الأركان وقادة الشعب الأساسية (الاستخبارات، التخطيط، وسلاح الجو) مواصلة إدارة العمليات.