ليس أجنبيا..تعليق سيد عبد الحفيظ على رحيل وسام أبو علي

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رأية في رحيل المهاجم وسام أبو علي عن صفوف النادي الاهلي .



وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "MBC مصر":طالما هناك عرض جيد لـ وسام أبو علي، ويوجد أيضًا رغبة من اللاعب في الرحيل، فلا يوجد مانع.

و تابع :يجب أن نأخذ في الاعتبار أن وسام يُصنف كلاعب محلي وليس أجنبيا، وبالتالي تعويضه يجب أن يكون بلاعب مصري".

وكشفت تقارير صحفية، عن صدمة منتظرة للنادي الأهلي، بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي، عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ووضع النادي الأهلي أسعد الحملاوي، المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 24 عامًا، كبديلًا محتملا لتعويض رحيل وسام أبو علي قبل أن يوجه صدمة للأحمر.

ووفقًا لصحيفة “فاناتيك” الرومانية ، فإن أسعد الحملاوي، مهاجم فريق شلوسك فروتسلاو البولندي قد وصل إلى كرايوفا وسيخضع للفحص الطبي في أقرب وقت ممكن، وسيتم تقديمه إلى فريق أولتينيا.