مفاجأة مدوية.. بديل وسام أبوعلي يصدم الأهلي ويقترب من هذا النادي

كشفت تقارير صحفية، عن صدمة منتظرة للنادي الأهلي، بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي، عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

واقترب وسام أبو علي من الرحيل إلى صفوف فريق الريان القطري بعد تلقي النادي الأهلي عرضًا ضخمًا ما يقرب من 10 ملايين دولار.

ووضع النادي الأهلي أسعد الحملاوي، المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 24 عامًا، كبديلًا محتملا لتعويض رحيل وسام أبو علي قبل أن يوجه صدمة للأحمر.

ووفقًا لصحيفة “فاناتيك” الرومانية ، فإن أسعد الحملاوي، مهاجم فريق شلوسك فروتسلاو البولندي قد وصل إلى كرايوفا وسيخضع للفحص الطبي في أقرب وقت ممكن، وسيتم تقديمه إلى فريق أولتينيا.

الأهلي في كأس العالم للأندية

يُذكر أن النادي الأهلي قد حصل على ما يقرب من 11 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.