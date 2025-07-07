أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن اللاعب وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"عرض الريان القطري وصل لـ8.5 مليون دولار لشراء عقد وسام أبوعلي مهاجم الأهلي، ولازال هناك تصميم لدى مسئولي القلعة الحمراء في الحصول على 10 ملايين دولار بخلاف الإضافات الأخرى، والذي يُقدره مسئولو الأهلي بـ 2 مليون دولار امتيازات أخرى يحصل عليها النادي ليكون إجمالي الصفقة 12 مليون دولار".

وأكمل :"الريان لم يرد بشكل رسمي على مطالب النادي الأهلي، ولم يحدث أي مفاوضات اليوم، لو وافقت إدارة النادي القطري على مطالب الأهلي سيكون مكسب كبير".

وأضاف :"الأهلي تعاقد مع وسام أبوعلي من سيريوس السويدي بمبلغ أقل من مليوني دولار، وفي حالة بيعه بالمبالغ المطلوبة من الأهلي سيكون النادي قد حقق مكاسب كبيرة للغاية".

وأختتم :"إدارة الأهلي تدير ملف وسام أبو علي بشكل احترافي، وتم تقدير سعر اللاعب بعشرة مليون دولار، والنادي يتفاوض مع مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي".