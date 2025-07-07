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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا وقت للبكاء.. ليفربول يلزم محمد صلاح بهذا القرار رغم صدمة وفاة جوتا

صلاح وجوتا
صلاح وجوتا
محمد السعيد

قرر فريق ليفريول الإنجليزي المٌحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد، غدًا الثلاثاء، رغم صدمة اللاعبين بوفاة زميلهم ديوجو جوتا.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه إثر حادث مروع في إسبانيا، الخميس الماضي، وأقيمت الجنازة السبت في البرتغال، في غياب محمد صلاح الذي يعيش حالة صدمة منذ رحيل زميله المٌقرب في الريدز.

لا وقت للبكاء.. ليفربول يبدأ التحضير للموسم الجديد

وبحسب شبكة “ليفربول إيكو"، فإنه من المقرر أن يعود لاعبو ليفربول إلى مركز تدريب أكسا لبدء فترة ما قبل الموسم يوم الثلاثاء (8 يوليو) عقب الوفاة المأساوية لديوجو جوتا. 

وأضافت أنه من المقرر أن تُقام أول مباراة ودية لليفربول هذا الصيف يوم الأحد المقبل (13 يوليو) ضد بريستون نورث إند في ديبديل، ولكن لم يتم التأكيد على خوضها حتى الآن بعد وفاة جوتا.

وتابعت، أنه لن يتم اتخاذ القرار إلا بعد عودة المجموعة للتدريب قبل الموسم وبعد التشاور مع جميع اللاعبين والموظفين في ظل حزنهم على صديق مقرب وزميل.

ليفريول محمد صلاح جوتا ديوجو جوتا جوتا وشقيقه أندريه

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