تحرك سعودي جديد لضم ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع إنتر ميامي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تحرك سعودي جديد ومكثف لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فور انتهاء عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي في ديسمبر المقبل. يأتي هذا التحرك بعد محاولات سابقة لضمه لم يكتب لها النجاح في صيف 2023.

أهلي جدة يقود المفاوضات السعودية مع ميسي

وفقًا للصحيفة، لم يتلاشَ حلم السعودية بضم ميسي، بل عاد بقوة قبل أشهر قليلة من نهاية عقده الحالي.

وأكدت "ليكيب" أن إدارة نادي أهلي جدة، الذي تُوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، قد بدأت التحرك منذ أسابيع لإقناع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات بارتداء القميص الأخضرـ تطمح الإدارة لجعل الصفقة ممكنة، مدعومة بطموحات كبيرة في إتمام هذا الانتقال التاريخي.

على الرغم من عدم تسريب أي تفاصيل مالية عن العرض المقدم، تشير المصادر إلى أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية ينوون تقديم عرض ضخم وغير قابل للرفض.

وتعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية أوسع للمملكة، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2034 وتسعى بقوة لجذب أكبر الأسماء في عالم كرة القدم لتعزيز الدوري السعودي مكانته عالميًا.

إنتر ميامي يتمسك بميسي.. والقرار بيد اللاعب

من جهة أخرى، لا يزال نادي إنتر ميامي متمسكًا بخدمات ميسي، ويأمل في تجديد عقده بعد موسمين ناجحين في الدوري الأمريكي. فقد ساهم النجم الأرجنتيني بشكل كبير في رفع شعبية الفريق والبطولة على مستوى عالمي، مما يجعل بقاءه أولوية للنادي والدوري.

يبقى القرار النهائي في يد ميسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في ديسمبر المقبل، وتترقب الأوساط الإعلامية والجماهيرية مستقبل اللاعب عن كثب، لمعرفة ما إذا كان سيختتم مسيرته في الملاعب السعودية، أم سيواصل مشروعه الرياضي في الولايات المتحدة.