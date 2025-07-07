أول تعليق من ميدو بعد رحيله عن الزمالك

أشاد أحمد حسام ميدو العضو السابق للجنة تخطيط نادي الزمالك بعد التغيرات التي شهدها نادي الزمالك بالوقت الحالي .

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس:اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي عظمة وطول عمري بحلم أن فريق الكورة يتقفل عليه ويبقى معسكر الزمالك كأنه ثكنة عسكرية".

وأضاف: "وأنا متفائل خير إن فريق الكورة على الطريق الصحيح، بقالنا سنين بنعاني من تسريب أخبار الفريق بقالنا سنين بنعاني من الناس اللي فاكرين الزمالك ورث شرعي وإن الشغل فيه حق مكتسب حتى ولو ماعندكش أي مؤهلات".وواصل: "أنا والله ما ليا مصلحة مع أي حد جوه النادي دلوقتي ولا حتى بتكلم مع أي حد جوه النادي لا بكلم حد ولا برد على حد وقررت إن الفترة الحالية ارجع مشجع بس".

واختتم: "ارجع اروح ماتشات الزمالك من غير ما يكون ما بيني ومابين أي مسؤول في النادي أي كلام وأنا كزملكاوي مبسوط جدا ومتفائل، إن شاء الله الزمالك بنظامه الاحترافي الجديد هيكون منافس قوي على كل البطولات اللي هيشارك فيها الموسم ده".