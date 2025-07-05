ميدو: شيكابالا اعتزل وخرج من الباب الكبير..وهو أسطورة ولاعب كبير

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن شيكابالا أسطورة ولاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا طوال تاريخه يخدم الجميع وخاصة أهله وأصدقائه واللاعبين الصغار داخل النادي ولم يتأخر يوما عن الزمالك وهو يعشق القلعة البيضاء".

وأضاف: "عندما كان يحترف شيكابالا في أي نادي دائما كان يرغب في العودة مرة أخرى لنادي الزمالك، فهو لاعب لن يتكرر والزمالك دائما يضم أساطير طوال تاريخه".

وأوضح: "شيكابالا نجح في تطوير نفسه على المستوى الشخصي والفكري وكل المستويات، وسعيد للغاية لأن شيكابالا اعتزل من الباب الكبير".