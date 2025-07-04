شيلت الزمالك على كتفك | ميدو يوجّه رسالة مهمة لـ شيكابالا

وجّه أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق للفريق، رسالة مطوّلة ومؤثرة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك المعتزل، عبّر خلالها عن تقديره الكبير لمسيرته وتاريخه مع القلعة البيضاء.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"شيكابالا مش زي أي لاعب عادي، لأنه ببساطة كان إنسان قبل ما يكون لاعب كرة، ربنا أنعم عليه بالموهبة الفطرية، ومعاها قلب طيب زي معظم أهلنا في أسوان.



وتابع :" محمود عبد الرازق أعرفه كويس جدًا، صاحب جدع وراجل من صغره، ولما اتزاملت معاه في الملعب كان قيمة فنية نادرة أنك تقابلها في الملاعب المصرية، ولما دربته سواء في الزمالك أو الإسماعيلي، كان لاعب فذ يقدر يقلب أي ماتش."

وأضاف:"شيكابالا اتولد في مدرجات حلمي زامورا، وعاش جوا نادي الزمالك واختار يكون أسطورة. على مدار ٣٠ سنة لعب كورة في قطاع الناشئين والفريق الأول، وكمل طريقه لحد ما أصبح كابتن تاريخي لنادي الزمالك."

وتابع ميدو حديثه عن النجم المعتزل قائلاً:"موهبة شيكابالا كانت تؤهله يلعب في أكبر أندية العالم، لكن حتى لما الحظ ما وقفش معاه والظروف عاندته، كان بيرجع لبيته الزمالك عشان يكمل معاه رحلته، ويفضل هو روح الزمالك."

وختم رسالته:"دلوقتي بعد ما قرر يعلق حذاءه، ويحرمنا من متعة الفرجة على سحره في الملعب، مكانه الطبيعي الرجوع لمدرج التالتة يمين، ويتكتب اسمه بحروف من نور وسط أساطير الزمالك الكبار.

رحلتك دلوقتي ككادر مميز للزمالك، والبداية بردو من المدرج زي ما بدأت من ٣٠ سنة يا ساحر."