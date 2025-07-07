قرار مفاجئ من فيريرا للاعبي الزمالك.. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقييم مدرب الزمالك يانيك فيريرا للاعبي الفريق من المباريات الودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :خاص يانيك فيريرا أكد للاعبي الزمالك بإنه سيقيم الجميع في ضوء المباريات الودية.

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل التجمع الأول لفريق الزمالك بين الجهاز الفني وكل اللاعبين، وحرص فيريرا مدرب الفريق على شرح استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فيريرا حرص على معرفة ببعض اللاعبين في الزمالك مثل محمود الونش، ومحمود بن تايك، كما شاهد العديد من الفيديوهات مؤخرا لمباريات الزمالك.

وأكمل: الزمالك عرض على فيريرا إقامة معسكر مغلق للإعداد في العاصمة الإدارية الجديدة وخوض التدريبات على ملعب مصر الجديد خاصة وأن الإقامة مميزة فيها وتبعد عن الجميع من أجل فرض السرية والتركيز لدى اللاعبين.