الغندور يكشف تفاصيل مفاوضات المصري البورسعيدى مع نجم الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاوضات نادي المصري البورسعيدى، مع نجم الزمالك.



و قال الغندور : مفاوضات المصري مع الزمالك، تسير بشكل جيد، ويوجد توافق على إتمام الصفقة خلال أقرب وقت.

وتابع: الأقرب هو إتمام الصفقة عن طريق البيع النهائي، وليس إعارة، وحسم تلك الصفقه قد يتم خلال أيام عقب الاتفاق على التفاصيل المالية.

وعلي الجانب الآخر كان قد وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عقب اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

شارك الحساب الرسمي للفيفا عبر منصة إكس صورة للنجم شيكابالا رفقة رباعي عربي يتكون من: (حسام غالي- العراقي يونس محمود- السعودي محمد نور- الليبي طارق التائب).

وعلق الحساب: "الشوارع لن تنسى محمود عبد الرازق شيكابالا".