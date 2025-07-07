خالد الغندور يهاجم لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير:مبحبش الدلع

هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أحمد حمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء بسبب غيابه عن المران الأول للفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال الغندور في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «المحور»: "أحمد حمدي يغيب عن أول ظهور لفيريرا مع الزمالك، واللاعب كان حصل على أذن مسبق بالغياب، بسبب سفره والمفروض إنه هيرجع بكره".



وأضاف: "مع كل الاحترام والتقدير أنا مبحبش الدلع، أحمد حمدي كلنا بنحبه ولاعب مهاري وأنا بحب وبعشق اللاعيبة المهارية وبحب الكرة تروحله، لكن أنا مبحبش الدلع، ومن وقت ما اتعرض للإصابة وهو بيتدلع، لو حد غيره كان زمانه رجل من الإصابة وحاليا بيشارك في الملعب"،



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رغبة محمد صبحي، حارس مرمى، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مدحت شلبي، في تصريحات ببرنامج يامساء الأنوار، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: "محمد صبحي، عايز يروح نادي بيراميدز، في الانتقالات الصيفية الجارية".



وأضاف: "الزمالك يرحب برحيل محمد صبحي، لنادي بيراميدز لأنه يرغب في التعاقد مع محمود صابر ومحمو زلاكة، لاعبا الفريق السماوي".

وختم: "سيتم حسم مصير محمد صبحي، بشأن انتقاله لبيراميدز من عدمه خلال الأيام المقبلة".