قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. ترقبوها هنا قريباً
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
برشلونة يرفض الاستسلام في سباق ضم نجم ليفربول
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025
سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان
الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا ضد 25 شبكة تجسس لصالح إيران
كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته
القضاء الإداري تُلزم نقابة المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش
وزير الري: حماية الشواطئ أولوية لمصر.. ومشروعاتنا تستخدم حلولًا طبيعية منخفضة التكلفة
لبحث التعاون.. مدبولي يلتقي رئيس الأوروجواي علي هامش قمة بريكس
الصحة: إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الجيزة وسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يهاجم لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير:مبحبش الدلع

الغندور
الغندور
علا محمد

هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أحمد حمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء بسبب غيابه عن المران الأول للفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال الغندور في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «المحور»: "أحمد حمدي يغيب عن أول ظهور لفيريرا مع الزمالك، واللاعب كان حصل على أذن مسبق بالغياب، بسبب سفره والمفروض إنه هيرجع بكره".


وأضاف: "مع كل الاحترام والتقدير أنا مبحبش الدلع، أحمد حمدي كلنا بنحبه ولاعب مهاري وأنا بحب وبعشق اللاعيبة المهارية وبحب الكرة تروحله، لكن أنا مبحبش الدلع، ومن وقت ما اتعرض للإصابة وهو بيتدلع، لو حد غيره كان زمانه رجل من الإصابة وحاليا بيشارك في الملعب"،


كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رغبة محمد صبحي، حارس مرمى، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال مدحت شلبي، في تصريحات ببرنامج يامساء الأنوار، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: "محمد صبحي، عايز يروح نادي بيراميدز، في الانتقالات الصيفية الجارية".


وأضاف: "الزمالك يرحب برحيل محمد صبحي، لنادي بيراميدز لأنه يرغب في التعاقد مع محمود صابر ومحمو زلاكة، لاعبا الفريق السماوي".

وختم: "سيتم حسم مصير محمد صبحي، بشأن انتقاله لبيراميدز من عدمه خلال الأيام المقبلة".

الإعلامي خالد الغندور الزمالك نجم نادي الزمالك السابق أحمد حمدي القلعة البيضاء يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

ساره سلامه

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ سارة سلامة عبر إنستجرام

هيدي كرم

بجيبة قصيرة.. ظهور لافت لـ هيدي كرم عبر إنستجرام

الفنان أحمد عزمي

أحمد عزمي : شخصية شادي فى "حرب الجبالي" جذبتني.. خاص

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد